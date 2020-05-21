Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 млн: какие страны бьют рекорды

По состоянию на 9 утра четверга, 21 мая, число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Умерли от инфекции более 328 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте gisanddata.maps.

Всего коронавирус подтвержден у 5 млн 38 жителей планеты. На первом месте по числу заболевших – США, на втором – Россия. Далее идут Бразилия, Великобритания и Испания.

Как сообщал “источник”, за сутки, 19 мая, в мире было выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом с момента начала пандемии. Число случаев заражения особенно быстро растет в странах с низким и средним уровнем дохода.

Также сообщалось, что по состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине подтверждено 19 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки добавилось 476 больных. Динамика заболеваемости ухудшилась.