Число новых заражений резко возросло: статистика Минздрава по коронавирусу на 21 мая

По состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине подтверждено 19 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки добавилось 476 больных.

Об этом сообщил Кабинет министров Украины.

Всего в Украине COVID-19 забрал 579 жизней. 6227 человек излечились от коронавирусной инфекции.

Отметим, динамика заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшилась. Так, 20 мая сообщалось об обнаружении 354 новых случаев. Умерло по состоянию на среду 564 человека.

Как сообщал “источник”, за сутки, 19 мая, в мире было выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом с момента начала пандемии. Число случаев заражения особенно быстро растет в странах с низким и средним уровнем дохода.