Когда в Киеве откроют пляжи: названы дата и главное условие

В Киеве пляжи планируют открыть с 1 июня, но разрешение на это должны дать Кабинет министров и Киевская городская государственная администрация.

Об этом заявил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП “Плесо” Константин Пигуля, сообщает “источник” со ссылкой на hromadske.radio.

По его словам, на данный момент киевские власти определили 14 пляжей, на которых разрешено купание, и 18 зон отдыха. 1 июня собираются открыть 5-7 пляжей, потом другие.

“Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. То есть, мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующей неделе”, – отметил чиновник.

Он добавил, что пляжи должны пройти проверки со стороны Госпродпотребслужбы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пигуля добавил, что не исключен и перенос открытия пляжного сезона, если эпидемиологическая ситуация в городе будет сложной.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешат отдых на пляжах, несмотря на пандемию коронавируса.