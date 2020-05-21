“Послание от Бога”: жителей Мексики напугал град в форме коронавируса, фото

На Мексику обрушился необычный град, форма которого напоминает коронавирус, местные жители посчитали его “посланием Бога”.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, град очень напугал очевидцев, льдинки были не гладкие, имели характерные шипы, которые и привлекли внимание.

Жители Мексики посчитали, что это знак свыше, который должен напомнить всем о том, что нужно оставаться дома.

Отмечается, что похожие осадки 18 мая выпали в Китае и в других уголках планеты.

В то же время метеоролог Жозе Мигель Винас заверил, что в таком граде нет ничего сверхъестественного. Его форма объясняется тем, что во время сильных штормов градины сталкиваются, слипаются и образовывают причудливые формы.

Как сообщал “источник”, ранее в Сербии зафиксировали сильный шторм, больше всего пострадали жители южных и западных районов страны.