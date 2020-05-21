В Минздраве назвали области, которые не смогут смягчить карантин с 22 мая

С 22 мая в Украине начнется переход к так называемому адаптивному карантину, однако три области – Черновицкая, Ровенская и Волынская, не смогут смягчить ограничения из-за большого количества больных коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщил Минздрав.

“По состоянию на 18 мая ситуация с заболеванием COVID-19 в нескольких западных областях (в частности Черновицкой, Волынской, Ровенской) не позволяла перейти к очередному этапу смягчения карантина“, – сказано в сообщении.

Отметим, в частности, с 22 мая в Украине запустят городской и пригородный транспорт, а с 25 мая откроют детские сады и возобновят работу метро. Также с 25 мая в стране разрешат спортивные мероприятия, но проводиться они будут без зрителей. Кроме того, возобновят работу гостиницы.

Первым условием перехода к адаптивному карантину является инцидентность – недельное количество случаев COVID-19, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения.

Как сообщал “источник”, по словам главы Минздрава Максима Степанова, если установленные критерии адаптивного карантина в том или ином регионе не будут соблюдаться, такой регион не сможет перейти на следующий этап смягчения. Таким образом, карантинные меры в дальнейшем могут отличаться в каждой отдельно взятой области.