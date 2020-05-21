На Донбассе трагически погиб украинский комбат, много раненых: фото

Во время подрыва неизвестного взрывного устройства в окрестностях фронтового села Трехизбенка на Луганщине командир батальона “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов получил ранения, несовместимые с жизнью.

Он умер в больнице, написал в Facebook директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко.

“Командир Батальона “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи после ранения подрывом неизвестного взрывного устройства в окрестностях фронтового села Трехизбенка на Луганщине во время патрулирования вечером 20 мая 2020. Еще трое полицейских ранены“, – пишет он.

Как написала в этой же соцсети пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай, трое других пострадавших получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.

“Личный состав полиции Луганщины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким. Светлая память о легендарном комбата навсегда останется в наших сердцах“, – написала Погукай.

Как сообщал “источник”, 14 мая стало известно о гибели на Донбассе майора Андрея Супригана. 13 мая на Донбассе от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпик.