День вышиванки: яркие картинки, поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки. В этом году этот праздник приходится на 21 мая.

“источник” собрал яркие картинки, поздравления в стихах, прозе и смс ко Дню вышиванки.

Идею установления особого дня, посвященного вышиванке, в 2006 году предложила студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Эту инициативу сначала поддержали преподаватели и студенты университета и начали раз в год приходить на занятия в вышиванках. Затем идею подхватили в других регионах Украины.

Хотя праздник не имеет статуса государственного и не является выходным, он достаточно популярен в Украине. Главным атрибутом является сама вышиванка, которую достаточно просто надеть в этот день.

Поздравления в прозе и смс :



Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ – сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

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Украинская вышиванка – один из главных символов нашего народа. В ней рассказываются истории, пишутся судьбы. Давайте же поздравим всех с этим днем и напомним миру о красоте украинской культуры!

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С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

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Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем вышиванки! Не забывайте о своих корнях, помните о том, откуда все мы пришли. Национальная память чрезвычайно важна, и только мы с вами можем ее сохранить и передать потомкам. Пусть ваша жизнь будет красочной, как этот замечательный день!

Поздравления в стихах:

Я надену тебя спозаранку

И в Малиновый Клин улечу!

Вышиванка моя! Вышиванка!

Расставаться с тобой не хочу!

Вышиванка моя! Вышиванка!

Белоснежна! Как песня – узор!

Теплый свет приднепровской полянки,Свет Карпат, увлажняющий взор.

***

Вся судьба моя – красная нитка –

В белой ткани бескрайних снегов!

По живому малиновым выткан

Был мой путь до твоих берегов!

Безупречна прекрасная строчка!

Вся ты в капельках алых, как кровь!

Так и вьется: за точкою – точка!

Украинского сердца любовь!

Я готов на любом полустанке

Превратиться в ту алую нить.

Потому и прошу: в вышиванке!

В вышиванке меня схоронить.

***

Туго жизнь натяну на пяльцы,

Тонкой гладью узоры вышью.

Под крылечком стежками зайца

И дымок по утру над крышей.

Капли маков, во поле чистом,

И ромашковый луг зеленый.

Песню тополя-вокалиста,

Что свечою стоит меж кленов.

***

И подсолнух глазами к солнцу,

Мальв цветущих ряды у тына,

И узорчатое оконце,

Дочь чернявую возле сына.

Кипень старых весною вишен,

И царапанье веток яблонь.

А любовь, я по центру вышью –

Синей птахой с лучистым взглядом.

Вышью травы от рос седые,

Пенье дивное ранней птахи.

Думы юные, озорные,

Терпкий запах твоей рубахи.

И колодец с водой холодной:

Вкусной-вкусной, аж зубы ломит.

Звезд полночные хороводы,

А в саду – вышью белый домик.

Натяну ткань судьбы на пяльцы,

Шелком ярким узоры вышью.

И слезою – тропу скитальца,

Среди мальв, под родную крышу.