День вышиванки: яркие картинки, поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки. В этом году этот праздник приходится на 21 мая.
“источник” собрал яркие картинки, поздравления в стихах, прозе и смс ко Дню вышиванки.
Идею установления особого дня, посвященного вышиванке, в 2006 году предложила студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Эту инициативу сначала поддержали преподаватели и студенты университета и начали раз в год приходить на занятия в вышиванках. Затем идею подхватили в других регионах Украины.
Хотя праздник не имеет статуса государственного и не является выходным, он достаточно популярен в Украине. Главным атрибутом является сама вышиванка, которую достаточно просто надеть в этот день.
Поздравления в прозе и смс:
Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ – сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!
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Украинская вышиванка – один из главных символов нашего народа. В ней рассказываются истории, пишутся судьбы. Давайте же поздравим всех с этим днем и напомним миру о красоте украинской культуры!
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С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!
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Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем вышиванки! Не забывайте о своих корнях, помните о том, откуда все мы пришли. Национальная память чрезвычайно важна, и только мы с вами можем ее сохранить и передать потомкам. Пусть ваша жизнь будет красочной, как этот замечательный день!
Поздравления в стихах:
Я надену тебя спозаранку
И в Малиновый Клин улечу!
Вышиванка моя! Вышиванка!
Расставаться с тобой не хочу!
Вышиванка моя! Вышиванка!
Белоснежна! Как песня – узор!
Теплый свет приднепровской полянки,Свет Карпат, увлажняющий взор.
***
Вся судьба моя – красная нитка –
В белой ткани бескрайних снегов!
По живому малиновым выткан
Был мой путь до твоих берегов!
Безупречна прекрасная строчка!
Вся ты в капельках алых, как кровь!
Так и вьется: за точкою – точка!
Украинского сердца любовь!
Я готов на любом полустанке
Превратиться в ту алую нить.
Потому и прошу: в вышиванке!
В вышиванке меня схоронить.
***
Туго жизнь натяну на пяльцы,
Тонкой гладью узоры вышью.
Под крылечком стежками зайца
И дымок по утру над крышей.
Капли маков, во поле чистом,
И ромашковый луг зеленый.
Песню тополя-вокалиста,
Что свечою стоит меж кленов.
***
И подсолнух глазами к солнцу,
Мальв цветущих ряды у тына,
И узорчатое оконце,
Дочь чернявую возле сына.
Кипень старых весною вишен,
И царапанье веток яблонь.
А любовь, я по центру вышью –
Синей птахой с лучистым взглядом.
Вышью травы от рос седые,
Пенье дивное ранней птахи.
Думы юные, озорные,
Терпкий запах твоей рубахи.
И колодец с водой холодной:
Вкусной-вкусной, аж зубы ломит.
Звезд полночные хороводы,
А в саду – вышью белый домик.
Натяну ткань судьбы на пяльцы,
Шелком ярким узоры вышью.
И слезою – тропу скитальца,
Среди мальв, под родную крышу.