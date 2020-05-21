Погодные “качели” продолжаются: синоптики заинтриговали свежим прогнозом

По прогнозам синоптиков, в Украине в четверг, 21 мая, ожидается незначительное потепление, после чего вновь похолодает.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

В большинстве областей 21 мая ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем от +14 до +18 градусов. Лишь в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму ожидаются дожди, температура днем от +15 до +19 градусов.

Ночью температура воздуха составит от +4 градусов на западе страны до +13 градусов на юге.

В пятницу, 22 мая, по всей территории Украины ожидаются дожди, дневная температура – от +10 градусов на севере страны до +18 на юге, а ночная – от +3 градусов на западе до +10 градусов на юге.

В субботу, 23 мая, вновь незначительно потеплеет, дождей станет меньше. Днем ожидается от +14 до +19 градусов, а ночью – от +3 градусов на западе до +8 на юге страны. Дожди прекратятся в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины будет по-прежнему дождливо.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики обескуражили прогнозом на лето.

Также синоптики предупредили о похолодании в Украине 20-21 мая.