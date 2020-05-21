В Харькове поймали опасного мошенника, “кидавшего” людей на деньги: видео

В Харькове поймали мошенника, который пытался обманным путем завладеть чужими деньгами.

Об этом сообщает Telegram-канал “ХС Харьков”.

“На улице Героев труда был раскрыт “разводила”, “тулил” порванные 200 гривен, заговаривал зубы, забирал сдачу, а двухсотку в итоге не давал“, – отмечается в сообщении.

Мошенник обманул таким образом продавщицу, а затем попытался сделать то же в фаст-фуде, но был пойман.

“Развел продавщицу, потом пришел к нам в фаст-фуд и пытался развести…Когда мы его поймали, пришла продавщица и мы вернули ей ее деньги“, – говорится в сообщении под видео.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве поймали мошенников, прикрывавшихся “связями” с Зеленским.

Также ранее в столице поймали банду мошенников, которые наживались на чужой беде.