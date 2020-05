Молодой против умного: сети взорвало видео нападения леопарда на дикобраза

В сети активно обсуждают видеоролик, на котором запечатлено “сражение” молодого леопарда и дикообраза. Кадры были сняты в индийском заповеднике Катарниагат в штате Уттар-Прадеш.

На опубликованном видео видно, как молодой представитель семейства кошачьих попытался подобраться к дикобразу, но остался ни с чем.

Дело в том, что последний быстро поднял колючки и сумел отпугнуть хищника. К слову, молодой леопард все же попытался ударить добычу лапой, но промахнулся. Потерпев неудачу он покинул местность.

Как говорят специалисты, очень часто дикие кошки все же побеждают дикобразов, но в данной ситуации леопарду просто не повезло или же дикобраз оказался умнее своего обидчика.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d

— Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020