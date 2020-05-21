День Иоанна Богослова: что нельзя делать 21 мая

В четверг, 21 мая, православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова – возлюбленного ученика Иисуса Христа и автора “Откровения Иоанна Богослова”.

Апостол Иоанн Богослов считается покровителем писателей, издателей, редакторов, библиотекарей, журналистов а также всех людей, чья профессия или любимое занятие связаны с литературой и писательством.

Вместе со своим братом Иаковом Иоанн стал одним из двенадцати апостолов, призванных Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере. При этом именно ему, своему любимому ученику, Иисус поручил после Своей земной смерти заботиться о Матери – Деве Марии. Иоанн служил Деве Марии, как родной матери, и Она жила в его доме.

Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа, призывая людей любить Бога и друг друга, и скончался в возрасте более ста лет. Во время своей миссионерской деятельности Иоанн Богослов обратил много людей в христианство, прошел через пытки и казни, при этом остался живым, совершил множество чудес и воскрешений мертвых.

Особых запретов в этот день нет. Точнее, они такие же, как в любой другой православный праздник – нельзя сквернословить, лгать, употреблять алкоголь и придаваться различным порокам. Все мысли должны быть направлены к Богу и соблюдению заповедей. В день Иоанна Богослова желательно сходить в церковь и помолиться.

Кроме того, в этот день категорически нельзя гадать и тревожить потусторонние силы, чтобы “не прогадать свою судьбу”.

Как сообщал “источник”, также в четверг, 21 мая, в Украине и по всему миру будут отмечать День вышиванки, праздник национальной украинской одежды.