Кладбищенская тишина: появились показательные фото оккупированного Донецка

На оккупированной территории части Донецкой области практически отсутствует железнодорожное сообщение, станции напоминают кладбища вагонов.

Об этом свидетельствуют снимки, которые в среду, 20 мая, опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником hochu domoy v ua.

По его наблюдениям, на станции Донецк-2, которая расположена в Калининском районе города, не осуществляется движение ни грузовых, ни пассажирских поездов.

На станции Рутченково, что в Кировском районе Донецка, на путях стоят пустые грузовые эшелоны.

“На кладбище вагонов тишина”, – прокомментировал снимки автор постов.

Как сообщал “источник”, с железнодорожным вокзалом в оккупированном Донецке произошли серьезные перемены со времени начала войны на Донбассе.

Напомним, что донецкий железнодорожный вокзал опустел – там ходит всего один рейс, поэтому пассажиров в зале и на перроне скапливается всего по несколько человек.