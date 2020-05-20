Археологи нашли в Европе слона, жившего сотни тысяч лет назад: фото и видео

Во время раскопок в районе немецкого города Шенинген археологи нашли почти целый скелет европейского прямобивневого лесного слона, который жил здесь около 300 тысяч лет назад.

Интересно, что ранее тут уже находили останки слонов, но впервые удалось найти целый скелет.

“Мы нашли бивни длинной 2,3 метра, нижнюю челюсть, множество позвонков и ребер, кости от трех ног и даже пять подъязычных костей”, – говорят археологи.

Скорее всего, это останки слонихи, которая была в высоту около 3,2 метра и весом 6,8 тонны. Причиной смерти животного, скорее всего, стал пожилой возраст.

Ученые установили, что после смерти труп животного объели хищники, на что указывают многочисленные следы укусов на костях.

Также трупы слонов служили для людей богатым источником пищи и материалов. При этом ученые считают, что тогда на этих животных не охотились, так как нашим предкам вполне хватало более легкой добычи.

Напомним, что в Норвегии археологи обнаружили погребальный корабль викингов, раскопки которого должны начаться в ближайшее время.