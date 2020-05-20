Здесь жизни больше нет: в сети показали фото масштабного бедствия в Крыму

В оккупированном Крыму, где из-за отсутствия необходимого водоснабжения существует угроза гибели урожая, пересыхают водоемы и водохранилища.

Соответствующие фото опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

На одном из снимков изображена одинокая лодка в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой.

“Несколько метров глубины, рыба, раки… По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. оф.капец уже у нас…” – написала блогер.

Такая же печальная картина на здешнем водохранилище.

Почти не осталось воды также в водохранилище Симферополя. “Официально – у нас бедствие. Симферопольское водохранилище вчера”, – подписала она опубликованные фото.

Как сообщал “источник”, вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал условие, при котором Украина восстановит поставки воды в Крым.