В Днепре 20 человек напали на полицейских: фото и видео

В городе Днепр 20 человек напали на полицейских, угрожали им и нанесли телесные повреждения работнику уголовного розыска.

Об этом сообщило главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Утром 19 мая патрульные полицейские остановили на улице Короленко в городе Днепр автомобиль Аudi А4.

Во время проверки документов правоохранители установили, что этот автомобиль находится в розыске. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Во время документирования события на место прибыло около 20 мужчин (знакомые водителя и пассажира).

Мужчины вели себя агрессивно, препятствовали работе следственно-оперативной группы. Они также пытались уехать с места происшествия на остановленной машине. Кроме того, злоумышленники выхватили из рук полицейского мобильное средство фиксации и нанесли телесные повреждения полицейскому.

Правоохранители задержали двух фигурантов, им сообщено о подозрении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве мужчина напал на полицейского и ранил его из пистолета.

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