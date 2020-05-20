Не понимаем, куда движемся: главные успехи и провалы Зеленского за год

Результаты первого года президентства Владимира Зеленского во многом неоднозначны

Об этом “источнику” сказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

“С одной стороны, нет значительных провалов, того, чем пугали избирателей накануне голосования. Но и нет ярких побед, которые можно было бы четко зафиксировать. Первый год был годом обучения и понимания ситуации. Второй год будет гораздо важнее, потому что будет уменьшаться кредит доверия и рейтинг. Это приведет к уменьшению политических ресурсов и того, что можно сделать“, – отметил эксперт.

По его мнению, Зеленскому стоит четко сформулировать повестку дня на следующие два года.

“Обществу не хватало и не хватает четкого понимания, куда мы движемся, и какие приоритеты должны быть. У нас активизировался переговорный процесс, состоялся обмен удерживаемыми лицами, вернулись моряки. Мы минимизировали риски на международной арене из-за “Украинагейт”, усилили сотрудничество с Турцией, наладили диалог с Венгрией и Польшей. Но не смогли продвинуть промоушн украинского бизнеса за рубежом, не смогли продвинуть вопрос национальной безопасности“, – обратил внимание Петренко.

Положительными моментами за год президентства, по мнению эксперта, является то, что “сформировали вертикаль власти, есть сильные ресурсы, сняли депутатскую неприкосновенность, приняли земельную реформу“.

“Но не все структурные реформы удалось реализовать. Например, еще не проголосовали за игорный бизнес. Проблемным моментом являются кадровые вопросы. Но будем наблюдать, как президент учится на ошибках“, – отметил Петренко.

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