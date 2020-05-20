На Сербию обрушился гигантский град, пробивая дыры в крышах: фото и видео

В Сербии зафиксировали сильный шторм, больше всего пострадали жители южных и западных районов страны.

Об этом сообщает MeteoWeb.

В городе Сеница, расположенном на высоте 1026 метров над уровнем моря в районе Златибор, на границе с Черногорией, град уничтожил все, ударив по окраинам города и опустошив некоторые фермы.

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“Мы потеряли все, нам больше негде спать. Крыши зданий разрушены, все коровы ранены”, – сказал один из фермеров.

Ранее “источник” сообщал, что из-за урагана Амфан, который принес к берегам Индии и Бангладеш проливные дожди и сильный ветер, в обеих странах проводят массовую эвакуацию жителей из опасных районов.

Напомним, польский фермер Дариуш Цохановский показал на фото и видео, как снег, который выпал 12 мая в Европе, уничтожил поля рапса. В тот день снег выпал в Латвии, Литве, на северо-востоке Польши, а также в Псковской области России.