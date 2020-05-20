Лезли через кусты: бойцы ВСУ дали отпор группе диверсантов, видео

В районе проведения Операции Объединенных сил возле города Попасная Луганской области бойцам ВСУ пришлось отбивать вылазку диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сюжет “5 канала”.

Воспользовавшись пасмурной погодой, которая в Луганской области держится несколько дней, диверсанты попытались наблизиться к позиям украинских военнослужащих. Вражескую вылазку заметил в тепловизор один из часовых.

“Они по посадке в кустах лезли. В зарослях. И я заметил 2 силуэта. Три были еще за ветвями”, – вспоминал он.

Чтобы не потерять позицию, украинским бойцам пришлось применить оружие. По действиям чужаков они определили, что в составе диверсионной группы были профессиональные военные.

“Уходили скрытно, и подошли буквально на 70 метров к нам. Отлежались, пока мы стреляли, и поняли, что нет смысла и надо бежать. Если мы не будем давать отпор, то они сюда придут и отберут эти позиции”, – заметил еще один участник боя.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Красногоровка Донецкой области вследствие обстрела боевиков были повреждены три частных жилых дома.