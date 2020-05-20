Знаменитый испанский футболист завершил карьеру в 39 лет

39-летний нападающий “Атлетика” Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом футболист сообщил в письме, которое опубликовал на своей странице в Twitter.

“Пришло время. Я много раз говорил, что футбол покидает тебя раньше, чем ты его. Вчера врач посоветовал установить мне протез в бедро, чтобы я мог жить нормальной жизнью. Так что мое тело сказало “Хватит”. Я уже не могу помогать команде и партнерам так, как они этого заслуживают. Заканчивается мое чудесное путешествие, в котором я прошел путь от начала до конца. Спасибо всем”, – написал Адурис.

Адурис за свою карьеру выступал за “Атлетик”, “Бургос”, “Вальядолид”, “Мальорку” и “Валенсию”. Всего за клубную карьеру он провел 573 матча, забил 219 голов и отдал 63 результативные передачи. Обладатель Суперкубка Испании-2015. За сборную Испании сыграл 13 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий Диего Форлан принял решение о завершении карьеры.