Болгария сделала резкий выпад против Украины: документ и все детали скандала

Народное собрание Республики Болгария решило вмешаться во внутренние дела Украины и сделало сегодня заявление, в котором осуждает децентрализацию, оно выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского народного собрания.

Документ был принят 109 голосами “за”, “против” не высказался никто, а 19 депутатов воздержались.

“Парламент Болгарии категорически не согласен с запланированными административными изменениями и призывает правительство Болгарии принять все возможные меры… для обеспечения сохранности целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области в рамках будущей административно-территориальной реформы”, – говорится в сообщении.

Также в заявлении болгарского парламента говорится о необходимости срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с действующими двусторонними соглашениями, в том числе и теми, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

Отмечается, что заявление было передано украинскому посольству сразу после голосования.

Добавим, что в парламенте считают, что украинская админреформа может разделить Болградский район на несколько территориальных громад, где этнические болгары больше не будут большинством. По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства.

“Вопросы административно-территориального устройства Украины относятся к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас абсолютно недопустимыми являются попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины”, – говорится в заявлении МИД Украины.

Также в МИД заявляют, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств, в том числе болгарской, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти и соответствует Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

“Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения относительно влияния реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины”, – сообщают дипломаты.

Ранее “источник” сообщал, что назревает серьезный скандал, связанный с местными выборами в Украине и перспективными планами объединенных территориальных громад.