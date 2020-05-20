В Украине вводят адаптивный карантин: что это значит и где могут остаться ограничения

Кабмин решил смягчить карантинные ограничения в Украине с 22 мая с одновременным переходом к так называемому адаптивному карантину. При этом правительство продлило карантин до 22 июня..

“Мы продлеваем карантин до 22 июня и переходим к адаптивной модели. Это позволит региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям“, – сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее постановление правительства будет доработано и опубликовано 21 мая.

В частности, с 22 мая в Украине запустят городской и пригородный транспорт, а с 25 мая откроют детские сады и возобновят работу метро. Также с 25 мая в стране разрешат спортивные мероприятия, но проводиться они будут без зрителей. Кроме того, возобновят работу гостиницы.

Критерии адаптивного карантина таковы:

– инцидентность – недельное количество случаев COVID-19, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

– загруженность коек – менее 50%;

– количество тестирований методом ПЦР и ИФА – более 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.

“Сейчас мы находимся на первом этапе, с 22 мая мы предлагаем второй этап. И так каждый этап – 10 дней“, – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В рамках таких десятидневных шагов предполагается, что с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и дальнем внутреннем сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

С 10 июня будет разрешено посещение ресторанов в помещениях; работа культурных учреждений, в том числе мероприятия с ограничением посетителей по площади помещения.

С 15 июня смогут возобновить работу аэропорты.

Ситуация с коронавирусом в Украине постепенно улучшается. По состоянию на утро 20 мая статистика такова:

– зарегистрировано 19 230 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за последние сутки обнаружено 354 новых случая. Всего с начала распространения заболевания в стране умерло 564 человека. В то же время, выздоровело 5955 человек.

Больше всего больных – в Черновицкой области (2796 человек), в Киеве (2410 человек), Киевской области (1261 человек), а также в Ивано-Франковской (1246) и Ровенской (1217) областях.

Что разрешено уже сейчас:

С 11 мая в Украине уже смягчили некоторые карантинные ограничения. В частности, с этой даты возобновили работу:

– салоны красоты, парикмахерские;

– возобновлена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

– возобновили работу заведения общественного питания на вынос;

– летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом;

– музеи, библиотеки;

– сервисы бытовой техники;

– стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.

Также с 11 мая разрешены:

– посещения парков, скверов, зон отдыха;

– тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.

Где адаптивный карантин могут не ввести

С 22 мая ввести адаптивный карантин и ослабить ограничения могут не во всех регионах Украины.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, если установленные критерии адаптивного карантина в том или ином регионе не будут соблюдаться, такой регион не сможет перейти на следующий этап смягчения. Таким образом, карантинные меры в дальнейшем могут отличаться в каждой отдельно взятой области.

Степанов уточнил, что по состоянию на 18 мая не соответствовали необходимым критериям “в основном, области западных регионов”. Он назвал лишь три из них – Черновицкую, Волынскую и Ровенскую, добавив, что есть и другие подобные регионы.

Как сообщал “источник”, в Украине вводят обязательное тестирование на коронавирус.