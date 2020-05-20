Война на Донбассе: в чем главная слабость позиции Зеленского

В вопросе войны на Донбассе слабым местом президента Владимира Зеленского является отсутствие четкого миротворческого плана.

Такое мнение высказал “источнику” политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, комментируя итоговую годовую пресс-конференцию президента.

“Зеленский признал, что на территории ОРДЛО есть российские солдаты, и руководят ими из России. Это было вынужденное заявление на соответствующий вопрос. Поскольку мы находимся в переговорном процессе, заявления надо делать осторожные и надо понимать последствия ответа. Всегда надо держать определенный люфт, чтобы можно было отыгрывать ситуацию. В то же время, отвечая на вопрос о Донбассе, Зеленский продемонстрировал, что придерживается тех “красных линий”, которые задекларировал он и его команда“, – отметил эксперт.

“Слабость его состоит в том, что он до сих пор не смог четко сформулировать свой миротворческий план. Нет понимания направления, в котором мы двигаемся, ведь есть три измерения, в которых нам надо отвечать. Первый из них – глобальный, второй – определение модальности сосуществования с РФ, и третий – национальный диалог для выработки понимания определенной общей позиции относительно уступок, которые может и не может делать власть во время мирного процесса. Надо слышать не только тех, кто может громче заявлять, а понимать и все настроения общества. Очевидно, Зеленский в этом вопросе больше полагается на Андрея Ермака. Президент подтвердил его высокий статус как одного из переговорщиков и человека, который отвечает за это направление“, – считает Петренко.

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