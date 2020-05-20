Под Киевом мотоциклист погиб в страшном ДТП с фурой: видео

В среду, 20 мая, на автотрассе Черкассы – Киев, на везде в город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.
Видео ужасной аварии опубликовано на Facebook-странице “ДТП Украины”.
Как видно на опубликованных кадрах мотоциклист столкнулся с грузовым автомобилем, который следовал во встречном направлении. На месте происшествия он погиб.
Подробности смертельной ДТП уточняются, на месте аварии работала полиция.
Напомним, что на Бориспольской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей загорелся.
Как сообщал “источник”, ранее возле села Счастливое (Киевская область) вследствие столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля Lada пострадала семья из 4 человек.