Под Киевом мотоциклист погиб в страшном ДТП с фурой: видео

В среду, 20 мая, на автотрассе Черкассы – Киев, на везде в город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Видео ужасной аварии опубликовано на Facebook-странице “ДТП Украины”.

Как видно на опубликованных кадрах мотоциклист столкнулся с грузовым автомобилем, который следовал во встречном направлении. На месте происшествия он погиб.

Подробности смертельной ДТП уточняются, на месте аварии работала полиция.



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Напомним, что на Бориспольской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей загорелся.

Как сообщал “источник”, ранее возле села Счастливое (Киевская область) вследствие столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля Lada пострадала семья из 4 человек.