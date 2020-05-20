Саммит в условиях пандемии: Трамп высказался о “живой” встрече лидеров стран G7

Президент США Дональд Трамп может призвать лидеров стран G7 собраться на саммит в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид, не смотря на ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

Он рассматривает возможность проведения саммита в Кэмп-Дэвид, хотя он был перенесен в режим онлайн из-за пандемии коронавируса.

Личная встреча лидеров стран “Большой семерки” должна была проходить с 10 по 12 июня. Ее заменили на видеоконференцию.

“Я рассматриваю возможность перенесения G7 на ту же или другую дату в Вашингтон, округ Колумбия, в легендарный Кэмп-Дэвид. Другие члены также начинают возвращаться. Это было бы здорово, знак всем – нормализация!” – сообщил американский президент.

Ранее “источник” сообщал, что 9 декабря 2019 в Париже состоялся саммит лидеров нормандской четверки с участием президентов Франции, Украины, РФ и канцлера Германии.