ВНО в условиях карантина: опубликован график тестов по всем предметам

МОН приняло решение о сроках проведения основной и дополнительной сессии ВНО в 2020 году.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Основная сессия внешнего независимого оценивания:

по математике – 25 июня;

по украинскому языку и литературе состоится 30 июня;

по физике – 2 июля;

с испанского, немецкого, французского языков – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля;

по химии 17 июля.

К 4 июня 2020 зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещена на информационных страницах участников тестирования по 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля – 24 марта.

Как ранее сообщал “источник”, обучение в школах, учитывая карантин из-за коронавирус в Украине, в обычном режиме начнется уже в сентябре. Учебный год в школах продлится до 1 июля. Формально учебный год в школах продолжается до тех пор, пока дети не сдадут ВНО.