Украинский нападающий забил красивый гол в Европе: опубликовано видео

Украинский нападающий “Динамо-Брест” Артем Милевский отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ.

Украинец разогнал атаку в центре поля, получил обратную передачу в штрафной и точно пробил в верхний угол, сравняв счет на 40-й минуте. Впрочем, усилий Милевского не хватило брестскому клубу, который потерпел домашнее поражение со счетом 1:3.

Милевский перешел в “Динамо-Брест” в январе 2019 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел 10 матчей в чемпионате Беларуси и отметился тремя забитыми мячами. Ранее он выступал за “Борисфен-2”, “Динамо” (Киев), “Газиантепспор”, “Хайдук”, “Сплит”, “Конкордию”, “Тосно” и “Кишварду”. За сборную Украины провел 50 матчей и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что Милевский поделился фотографией со своей девушкой.