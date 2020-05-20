Боевики ДНР нанесли удары по жилым домам: фото разрушений

В городе Красногоровка Донецкой области вследствие обстрела боевиков были повреждены три частных жилых дома. Никто из мирных жителей, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщили в среду, 20 мая, на Facebook-странице Операции Объединенных сил, опубликовав фото поврежденных зданий.

Обстрел из минометов был совершен боевиками ДНР несколько дней тому назад.

“По неподтвержденной информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, были существенно повреждены три частных дома местных жителей. Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, боевики ДНР заявили о повышении боеготовности своих сил и стягивают в Донецк военную технику.