Как должны работать детсады после карантина: доктор Комаровский назвал главные условия

С понедельника, 25 мая, в Украине откроют детские сады, это произойдет после двухмесячного карантина, который был внедрен из-за распространения коронавируса, однако после открытия необходимо соблюдать несколько обязательных правил.
Об этом сказал педиатр Евгений Комаровский.
Комаровский отметил, что в каждой комнате детского сада должен висеть термометр и гигрометр.
Как должен выглядеть детский сад:
- Сквозное проветривание в помещении.
- Влажность должна быть 40-60% в каждой комнате.
- Температура воздуха 19-21 градус.
- В любую погоду дети должны гулять на свежем воздухе минимум 4 часа.
- На улице должны быть крытые веранды для защиты от открытого солнца.
По его словам, в каждом детском саду должны быть правила, которые будут подписывать родители перед тем, как отдавать в него ребенка. За выполнением требований должна наблюдать специальная государственная организация.
Ранее “источник” сообщал, что Кабмин решил смягчить карантин в Украине с 22 мая с одновременным переходом к так называемому адаптивного карантину. При этом правительство продолжило карантин до 22 июня.