Участник АТО поднял скандал после платного лечения от коронавируса: все детали необычной истории

Жителю города Кропивницкого Анатолию Компанийцу, который за свои деньги лечился от коронавируса в Центральной городской больнице, вернули потраченные средства.

Об этом сообщает “Суспільне”.

По словам пациента, деньги ему привез руководитель Центральной городской больницы Александр Артюх, в которой он лечился с 1 по 22 апреля.

Всего на лечение Анатолий Компаниец потратил 26 тысяч 580 гривен. Только за один день на лекарства ушло почти 2400 гривен.

“Я получал списки, покупал. Как попал в реанимацию, было изменено лечение, и только благодаря врачам я смог выйти из этой ситуации живым. Государственный протокол не соответствует тому, что нужно для лечения”, – рассказывал пациент.

У пациента сохранились копии чеков и он был готов через суд потребовать возмещения потраченных средств. Но в конце концов деньги ему вернули без судебных разбирательств.

Как объяснила заместитель городского головы Кропивницкого Наталья Дзюба, деньги для компенсации потраченных пациентом средств были выделены из фонда больницы.

По словам Анатолия Компанийца, который работает в областном центре помощи участникам Антитеррористической операции и переселенцам, полученные деньги он отдал двум раненым бойцам Кропивницкого 3-го полка войск спецназначения.

Как сообщал “источник”, в Харькове инфицированные коронавирусом вынуждены сами покупать дорогостоящие препараты для лечения, хотя медицинская помощь при COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.