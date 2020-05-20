Только шляпа и перчатки: украинская чемпионка порадовала фанатов интимными фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поучаствовала в эротической фотосессии.

Фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

“Жду лето”, – написала спортсменка.

Поступок Бех-Романчук привел в восторг болельщиков.

“Хорошенькая девушка”.

“Люблю тебя очень, моя любовь”.

“Милая. Ты солнце лета”.

“Великолепная”

“Хорошая шляпа”, – пишут пользователи.

24-летняя Бех-Романчук выступает в прыжках в длину. Участница летних Олимпийских игр-2016, серебряная призерка чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018. Чемпионка Универсиады-2019. Четырехкратная чемпионка Украины, 4-кратная чемпионка Украины в помещении. В 2018 году вышла замуж за пловца Михаила Романчука.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук выиграла золотую медаль на турнире в Глазго.