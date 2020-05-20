Только шляпа и перчатки: украинская чемпионка порадовала фанатов интимными фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поучаствовала в эротической фотосессии.
Фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
“Жду лето”, – написала спортсменка.
Поступок Бех-Романчук привел в восторг болельщиков.
“Хорошенькая девушка”.
“Люблю тебя очень, моя любовь”.
“Милая. Ты солнце лета”.
“Великолепная”
“Хорошая шляпа”, – пишут пользователи.
24-летняя Бех-Романчук выступает в прыжках в длину. Участница летних Олимпийских игр-2016, серебряная призерка чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018. Чемпионка Универсиады-2019. Четырехкратная чемпионка Украины, 4-кратная чемпионка Украины в помещении. В 2018 году вышла замуж за пловца Михаила Романчука.
Ранее сообщалось, что Бех-Романчук выиграла золотую медаль на турнире в Глазго.