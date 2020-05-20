Боевики стягивают в Донецк военную технику: фото

Боевики ДНР заявили о повышении боеготовности своих сил в связи с обострением ситуации на Донбассе из-за якобы действий Украины, они стягивают в Донецк военную технику.

Об этом сообщает “Inside Donetsk” в Telegram.

“Мною как главой Донецкой народной республики принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы”, – заявил главарь ДНР Денис Пушилин.

Он утверждает, что ситуация на линии фронта резко обострилась с 1 мая, а украинская армия якобы 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца.

“Только за 19 дней мая погибла женщина и 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями республик”, – добавил Пушилин.

Он призвал ОБСЕ, Россию, Францию и Германию “убедить украинское руководство не допустить эскалации конфликта и прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и на переговорной площадке”.

Бронетранспортеры замечены в Донецке после приведения войск ДНР в высшую степень боеготовности.

Как сообщал “источник”, боевики так называемых ДНР-ЛНР регулярно придумывают все новые и новые страшилки о зверствах ВСУ на Донбассе, одна из них называется “Каратель в огне”.

Также российские пропагандисты устроили истерику из-за “спецоперации” ВСУ.