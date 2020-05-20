Антарктида зацвела: ученые показали впечатляющие фото

Из-за глобального потепления в Антарктиде распространяются водоросли, которые активно расцветают. Их зеленый цвет поверх тающего льда виден даже из космоса

Фото, подтверждающие изменение в экосистеме белого континента, опубликовали британские исследователи в своей статье в журнале Nature.

Как сказано в исследовании, повышение температуры воздуха на 1,5 °С существенно влияет на размножение водорослей. Их распространение в дальнейшем может стать питательной базой для других видов и изменить экосистему континента.

Сейчас водоросли, зеленый цвет которых преображает континент так, что это заметно даже из космоса, растут только на небольшой части Антарктиды. Однако, они глобально влияют на морскую и наземную экосистему региона, поскольку их распространение совпадает с территориями колоний пингвинов, тюленей и других животных, помет которых является питательным веществом для этих организмов.

Как сообщал “источник”, в феврале 2020 года в Антарктиде зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте.