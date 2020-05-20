Милевский не спас: “Динамо” потерпело поражение в матче с принципиальным соперником

В матче 10-го тура чемпионата Беларуси “Динамо-Брест” на своем поле уступило борисовскому БАТЭ со счетом 1:3.

В составе динамовцев единственный гол забил бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский. У гостей отличились Станислав Драгун, Павел Нехайчик и Неманя Милич.

“Динамо-Брест” – БАТЭ – 1:3 (1:1)

Голы: Милевский (40) – Драгун (31), Нехайчик (73), Милич (80)

“Динамо-Брест”: Павлюченко, Павловец, Витус, Кики, Кисляк, Савицкий, Нойок (Садовский, 85), Милевский (Быков, 74), Юзепчук, Гордейчук (Кривец, 66), Лаптев.

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Волков, Стасевич (Бессмертный, 84), Яблонский, Бага (Виллумссон, 69), Драгун, Нехайчик (Милич, 77), Скавыш.

Предупреждения: Кисляк (4), Нойок (36), Филипенко (38), Павловец (47), Савицкий (54), Скавыш (55), Лаптев (90).

Благодаря победе БАТЭ закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. “Динамо-Брест” с 13 очками осталось на 8-й позиции.

Ранее сообщалось, что в 9-м туре чемпионата Беларуси “Динамо-Брест” проиграло “Энергетику”.