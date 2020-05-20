В США тысячи человек эвакуировали из-за прорыва дамб после ливней: фото и видео потопа

Во вторник, 19 мая, было объявлено чрезвычайное положение в округе Мидленд (штат Мичиган) после прорыва двух плотин и ожидания сильного наводнения, началась эвакуация населения.

Об угрозе предупредила на пресс-конференции губернатор штата Гретхен Уитмер.

Из-за сильных дождей плотины Эденвилль и Сэнфорд обрушились, поэтому жителям окрестностей было приказано немедленно эвакуироваться. Уведомления о немедленной эвакуации получили жители около 3 500 домохозяйств (всего около 10 тысяч человек).

“В следующие 12–15 часов центр Мидленда может находиться под 9 футами воды”, – предупредила Гретхен Уитмер.

Жителей, которых не эвакуировали, призвали искать возвышенность как можно дальше от реки Титтабавасси, которая, по данным Национальной служба погоды (NWS), находится в стадии сильного паводка.

По предварительной информации, на данный момент погибших и пострадавших от стихии нет.

Как сообщал “источник”, ранее в результате мощного шторма на юге США (штаты Оклахома, Техас и Луизиана), который разрушал дома, погибло по меньшей мере 7 человек.