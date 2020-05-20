День вышиванки: лучшие открытки и поздравления с наступающим праздником

В четверг, 21 мая, украинцы по всему миру будут отмечать День вышиванки, праздник национальной украинской одежды.

“источник” собрал лучшие поздравления и открытки, которые можно отправить своим близким и знакомым.

Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ — сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем вышиванки! Не забывайте о своих корнях, помните о том, откуда все мы пришли. Национальная память чрезвычайно важна, и только мы с вами можем ее сохранить и передать потомкам. Пусть ваша жизнь будет красочной, как этот замечательный день!

Вышиванку надену, на счастье,

Как защиту, святой оберег.

Не застанут в дороге ненастья,

Не хлестнут злые волны о брег

С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

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