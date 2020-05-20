Коронавирус атакует планету с новой силой: поставлен суточный рекорд

За сутки, 19 мая, в мире было выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом с момента начала пандемии.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, в организации особо обеспокоены тем, что число случаев заражения особенно быстро растет в странах с низким и средним уровнем дохода.

По этой причине ВОЗ уделяет особое внимание тому, чтобы “страны сохраняли открытыми цепочки поставок, и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов”.

По состоянию на утро 20 мая от коронавируса в мире скончались более 325 тысяч человек. Число зараженных на планете превысило 5 миллионов.

Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на утро 20 мая в Украине было зарегистрировано 19 230 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за последние сутки обнаружено 354 новых случаев.