Google устроил “сюрприз” оккупантам в Крыму и на Донбассе

В среду, 20 мая, видеохостинг YouTube удалил аккаунты российского телеканала “Крым 24”, а также информагентств Anna News и News-Front, которые освещают позицию боевиков “Л/ДНР” на Донбассе и оккупационной власти Крыма.

Официальные заявления об удалении аккаунтов обнародовали владельцы упомянутых телеканала и изданий в Telegram.

“Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала “Крым 24″. Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин”, – сказано в заявлении телеканала.

Единственной причиной блокировки указано “нарушение условий использования YouTube”.

“Сейчас наша команда работает над переносом наших видеоматериалов на собственный плеер”, – пожаловались на телеканале.

Издание News Front, которое так же, как и Anna News, занималось распространением фейков в информационной войне, обратилось в Роскомнадзор с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, комментируя блокировку YouTube-канала “Крым 24”, поддержал идею телекомпании подать в суд на видеохостинг.

МИД России также выступил с заявлением по этому поводу. Блокировку видеохостингом YouTube аккаунтов телеканала “Крым 24” и информагентств Anna News и News Front российские дипломаты расценили как “очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США Интернет-платформ”.

Как сообщал “источник”, ранее пропагандисты телеканала “Россия 24” заявили, что американский мультфильм “Супермен: Красный сын” наносит удар по идеологии социализма и пробуждает русофобию.