Известный спортсмен трагически погиб в США при попытке спасти ребенка

Американский рестлер Шед Гаспард трагически погиб, спасая своего тонущего сына.

Об этом сообщает Sportbible.

Три дня назад Гаспард вместе с женой и 10-летним сыном отдыхал на пляже в Лос-Анджелесе. Внезапно Шад и его сын попали в сильный шторм. Спасатели сумели вытащить ребенка, но спортсмена унесло в океан. Поисковая операция длилась более двое суток и закончилась тем, что Гаспард был обнаружен мертвым.

39-летний Гаспард выступал в World Wrestling Entertainment (WWE) и состоял в группировке Cryme Tyme. Кроме того, американец снимался в таких известных фильмах, как “Думай как мужчина 2”, “Хищные птицы” и сериале “От заката до рассвета”.

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