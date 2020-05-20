Спецоперация “Янукович”: сети взорвала новая затея Гордона

После скандальных интервью с крымской предательницей Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным “Стрелковым” украинский журналист Дмитрий Гордон собирается побеседовать с экс-президентом-беглецом Виктором Януковичем.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, вызвав возмущение в соцсетях своим отношением к бывшему главе государства, который сбежал из своей страны в Россию.

Дмитрий Гордон заявил, что президент-беглец “очень хочет дать ему интервью”, и заметил, что такой разговор будет интересным. При этом журналист выразил свое отношение к Януковичу как к “жертве”.

“Я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, я хотел бы с ним об этом поговорить”, – сказал Гордон.

Это утверждение вызвало волну возмущенных комментариев в соцсети. Один из комментаторов по этому поводу даже напомнил журналисту о печальной судьбе украинофоба Олеся Бузины.

“Янукович жертва собственной тупости и жадности. Двухкопеечный Гордон выбирает для своих интервью таких персон, чтобы на их фоне казаться умным”, – пишут комментаторы.

Напомним, что ранее Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были проведены при содействии спецслужб, при этом якобы флешки с материалами данных интервью находятся в Гааге.

Как сообщал “источник”, украинские политики, журналисты и эксперты выразили свое недовольство заявлением журналиста Дмитрия Гордона о том, что его интервью с бывшим главарем боевиков ДНР Игорем Гиркиным якобы было заказано спецслужбами.