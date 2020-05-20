В Киеве посреди дороги снова забил “гейзер”: опубликовано видео

В Соломенском районе Киева, на улице Леваневского, произошел прорыв трубопровода с горячей водой.

Об этом сообщает “Киев Оперативный” в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожной странции “Караваевы дачи”.

В результате прорыва образовался провал в асфальте и из-под земли забил гейзер.

Как отмечает автор публикации, инцидент произошел во время очередных гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщал “источник”, в Киеве во вторник, 19 мая, на улице Большая Васильевская произошел прорыв трубы с горячей водой.

Напомним, в конце апреля в Киеве на Льва Толстого у железнодорожного моста из-под земли забил огромный гейзер.

Также сообщалось, что 3 марта в Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.