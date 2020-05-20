Война в Ливии: появились видео уничтожения российских “Панцирей” турецкими беспилотниками

В Ливии началось масштабное наступление на бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который заручился поддержкой наемников из РФ. На днях здесь турецкие беспилотники уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) “Панцирь” производства России.

Данный комплекс находился на вооружении сил ПВО ЛНА, а уничтожен он был в результате операции Армии правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По данным турецкой прессы, “Панцирь” был уничтожен недалеко от города Тархуна.

Как известно, несколько месяцев назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении турецкими военными восьми “Панцирей” на территории Идлиба в Сирии. Тогда же в РФ заявили, что информация не соответствуют действительности.

В последние дни положение Хафтара и российских наемников в Ливии заметно ухудшилось. Недавно он был вынужден оставить крупную авиабазу, а теперь он рискует потерять еще одну важную позицию.

Как ранее сообщал “источник”, один из погибших в Ливии российских наемников ранее участвовал в войне на востоке Украинына стороне боевиков.