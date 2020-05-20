Скандал с “пленками Дергача”: Порошенко назвал организатора провокации

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал так называемые “пленки Деркача” фейком и обвинил в организации провокации Игоря Коломойского.

Об этом он заявил в обращении в Facebook.

По его словам, “главными информационными спонсорами провокации” есть три пророссийских телеканалы, а также медиа-ресурсы олигарха Игоря Коломойского.

Пятый президент также отметил, что Джо Байден – друг и союзник Украины, которому “мы должны быть благодарны”.

Напомним, что на скандальных аудиофайлах нардепа Андрея Деркача можно услышать разговоры людей, чьи голоса похожи на экс-президента Украины Петра Порошенко и бывших топ-чиновников США.

Ранее “источник” сообщал, что в так называемых “пленках Деркача” в штабе экс-вице-президента США Джо Байдена увидели след российских пропагандистов.

Также Офис генерального прокурора Украины открыл новое уголовное дело за опубликованые “пленки Деркача”.