Подумал, это наш водитель: лидер сборной Украины потроллил звезду чемпионата Англии

Украинский полузащитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко подшутил над немецким одноклубником Лероем Сане, который ощутимо прибавил в весе в период карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Об этом украинец рассказал интервью телеканалу “Футбол”.

“Когда я ехал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал – это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, “траванул” по поводу возможного перехода в “Баварию” – он ушел от разговора. Думаю, что там все “на мази”, но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограммов”, – сказал Зинченко.

24-летний Сане в нынешнем сезоне практически не играл за “Манчестер Сити”, так как в первом же матче получил разрыв связок колена и выбыл из строя на длительный срок. В ближайшее время футболист, скорее всего, перейдет в “Баварию”. Сумма трансфера составит от 40 до 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Зинченко потренировался со своей девушкой во время карантина.