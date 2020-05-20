У боевиков ЛНР по городу гуляет стадо диких кабанов: опубликовано видео

В сети показали видео из оккупированного боевиками ЛНР города Рубежное, там спокойно гуляет стадо диких кабанов.

Видео появилось в Youtube-канале “Новости Рубежное”.

На нем запечатлели семью диких кабанов которые прогуливаются по окраинам города.

Семейство “пятачковых” оказалось не робкого десятка и людей не испугалось.

“Не очень они на диких похожи,скорее смесь с домашними“, “Это не улыбка природы на карантине,это результат карантинного запоя их нерадивого хозяина,они не дикие,у диких вид другой“, “Может, и не дикие“, – пишут в комментариях.

Ранее “источник” сообщал, что в курортном аргентинском городе Мар-дель-Плата морские животные вышли на опустевшие из-за карантина улицы.В курортном городке теперь между машинами и домами ходят морские львы – они осваивают новые территории.