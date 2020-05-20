Эмоции били через край: эксклюзивные фото Зеленского на пресс-конференции

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам первого года во главе государства в парковой части Мариинского дворца в Киеве, во время которой вел себя достаточно раскрепощенно и эмоционально.

Яркие моменты встречи главы государства с журналистами зафиксировал фотокореспондент “источника” Александр Гончаров.

На снимках виден весь спектр эмоций, которые переполняли президента Зеленского во время пресс-конференции. На его лице проявлялись сосредоточенность и даже некоторая обеспокоенность, но иногда он разрешал себе открытые улыбки. Бывший артист использовал несколько театральные жесты, изображающие решительность или же отстраненность.

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Чтобы снять напряжение от встречи, которое выдавали руки, которыми президент упирался в колени или сжимал пальцами в замке, пришлось глотнуть немного чаю, который услужливо был преподнесен его секьюрити в защитной медицинской маске.

Онлайн репортаж из пресс-конференции президента Зеленского читайте в материале “источника”: “Наказание” для Порошенко и второй срок: о чем заявил Зеленский на большой пресс-конференции