Эмоции били через край: эксклюзивные фото Зеленского на пресс-конференции

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам первого года во главе государства в парковой части Мариинского дворца в Киеве, во время которой вел себя достаточно раскрепощенно и эмоционально.
Яркие моменты встречи главы государства с журналистами зафиксировал фотокореспондент “источника” Александр Гончаров.
На снимках виден весь спектр эмоций, которые переполняли президента Зеленского во время пресс-конференции. На его лице проявлялись сосредоточенность и даже некоторая обеспокоенность, но иногда он разрешал себе открытые улыбки. Бывший артист использовал несколько театральные жесты, изображающие решительность или же отстраненность.
Чтобы снять напряжение от встречи, которое выдавали руки, которыми президент упирался в колени или сжимал пальцами в замке, пришлось глотнуть немного чаю, который услужливо был преподнесен его секьюрити в защитной медицинской маске.
Онлайн репортаж из пресс-конференции президента Зеленского читайте в материале “источника”: “Наказание” для Порошенко и второй срок: о чем заявил Зеленский на большой пресс-конференции