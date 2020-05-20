Галкин похвастался сияющей Пугачевой – не устоял даже Киркоров

Пародист Максим Галкин поделился видеороликом, на котором 71-летняя Алла Пугачева поражает цветущим внешним видом. Несмотря на свой преклонный возраст, примадонна российской эстрады позволяет себе юношеские дерзкие наряды.

На видео, опубликованном в Instagram, певица запечатлена в светлых джинсах и короткой джинсовке. Свой молодежный образ артистка дополнила белыми кроссовками и черными прозрачными перчатками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Май 2020 в 7:20 PDT

Пугачева позирует во дворе их с Галкиным особняка, изображая модель. В кадре звучит музыка из фильма “Красотка” – Pretty Woman. “Хороша”, – прокомментировал публикацию юморист.

Поклонники и друзья пары пришли в восторг от того, в каком прекрасном состоянии находится Пугачева – она буквально сияет от счастья. Не устоял даже бывший супруг примадонны Филипп Киркоров. Правда, его комментарий состоял лишь из смайла в виде огня.