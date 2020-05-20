Убийство Амины Окуевой: стала известна фамилия ключевого фигуранта дела

Подозрение в организации убийства добровольца и военного медика Амины Окуевой, о котором во вторник, 19 мая, сообщили в Офисе Генерального прокурора (ОГП), было предъявлено 44-летнему выходцу из Чечни Салаху Хумаидову.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в полиции.

Собеседник издания уточнил, что подозрение об убийстве было предъявлено заочно, на данный момент подозреваемый уже объявлен в розыск.

Накануне в ОГП сообщили, что вопрос об объявлении подозреваемого в убийстве Окуевой в международный розыск решается, уведомление по этому поводу уже направлено посольству Российской Федерации.

Напомним, что, по данным следствия, 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю в котором находились Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адам Осмаев был ранен.

Как ранее сообщал “источник”, в январе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году.