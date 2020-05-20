Япония запускает в прощальный рейс ракету с беспилотным “грузовиком”: онлайн трансляция

20 мая в 20:31 по киевскому времени Япония запустит на орбиту грузовой космический корабль, который больше не вернется на нашу планету.

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Как пишут местные СМИ, ракета-носитель H-IIB 304, которая доставит беспилотный корабль Kounotori-9 на орбиту, также проведет свой последний полет.

Известно, что на борту ракеты будет находиться груз, который нужно доставить на Международную космическую станцию.

Старт пройдет на площадке Ёсинобу на острове Танэгасима в южном регионе Японии. Таким образом, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) проведет свою девятую по счету миссию по снабжению МКС.

Интересно, что впервые корабль Kounotori был запущен в сентябре 2009 года.

В данный момент в Японии работают над новым кораблем, который будет оснащен многоразовым герметичным отсеком для полезной нагрузки и возможностью перевозить еще больше грузов. Новые корабли с 2022 года будут стыковаться с МКС автоматически:

Напомним, что американское космическое агентство NASA заявило, что вынуждено принять меры из-за пандемии коронавируса – ввести расширенные меры безопасности и отложить ряд проектов.