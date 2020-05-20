Джуд Лоу в шестой раз станет папой

Джуд Лоу готовится снова стать отцом: 32-летнюю Филиппу Коэн, на которой он женился в апреле 2019 года, заметили на прогулке с округлившимся животом. Это будет первый ребенок пары, хотя у звезды “Молодого папы” есть пятеро детей от предыдущих отношений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @judelaw.russianfans (@judelaw.russianfans) 20 Май 2020 в 2:35 PDT

“Джуд и Филиппа счастливы вместе и рады расширить свою семью, – рассказал изданию Page Six их близкий друг. – Все действительно рады грядущему пополнению”.

Психолога Филиппу Коэн и Джуда Лоу впервые связали в 2015 году, но узами брака они сочетались лишь 4 года спустя. Ранее актер был женат на актрисе Сэди Фрост, с которой завел троих детей и развелся в 2003 году. Также звездный отец воспитывает 10-летнюю дочь от модели Саманты Берк и 5-летнюю дочь от певицы Кэтрин Хардинг.