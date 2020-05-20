Не успевали хоронить: боец Хабиб рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о сложной ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

“У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей из моего села оказались в больнице. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить”, – написал Нурмагомедов.

В настоящее время Россия занимает второе место во всем мире по числу заразившихся коронавирусом. Количество больных в Российской Федерации составляет более 308 тысяч человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались почти три тысячи человек.

Ранее сообщалось, что российский боец назвал катастрофической ситуацию в Дагестане из-за коронавируса.